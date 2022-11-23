Для владельцев элитной недвижимости в Испании придумали новый налог

Власти Испании обсуждают возможность введения нового налога для владельцев элитной недвижимости.

Нововведение может затронуть как граждан страны, так и иностранцев, владеющих такими объектами.

Сообщается, что указ о введении нового налога может быть подписан в ближайшие дни.

В случае его подписания налог будет рассчитываться от стоимости недвижимости и составит от 1,7% до 3,5%.