Для владельцев элитной недвижимости в Испании придумали новый налог
2022-11-23 02:20
Власти Испании обсуждают возможность введения нового налога для владельцев элитной недвижимости.
Нововведение может затронуть как граждан страны, так и иностранцев, владеющих такими объектами.
Сообщается, что указ о введении нового налога может быть подписан в ближайшие дни.
В случае его подписания налог будет рассчитываться от стоимости недвижимости и составит от 1,7% до 3,5%.
Опубликовано: Светлана Репина
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