Чехия начинает готовить армию к возможной войне с Россией
2022-11-23 02:25
Глава Генерального штаба армии Чехии Карел Ржека заявил о необходимости поддержания максимальной боеготовности военнослужащих из-за возможной войны с Россией.
По его словам, военным следует подготовиться к масштабному противостоянию с превосходящим противником.
Ржека отметил, что раньше Чехия считала Россию скорее стратегическим партнером, а не противником, но сейчас ситуация изменилась.
После инцидента с падением ракет в Польше президент страны Анджей Дуда в телефонном разговоре с пранкерами признался, что не хочет войны с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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