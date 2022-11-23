Чехия начинает готовить армию к возможной войне с Россией

Глава Генерального штаба армии Чехии Карел Ржека заявил о необходимости поддержания максимальной боеготовности военнослужащих из-за возможной войны с Россией.

По его словам, военным следует подготовиться к масштабному противостоянию с превосходящим противником.

Ржека отметил, что раньше Чехия считала Россию скорее стратегическим партнером, а не противником, но сейчас ситуация изменилась.

После инцидента с падением ракет в Польше президент страны Анджей Дуда в телефонном разговоре с пранкерами признался, что не хочет войны с Россией.