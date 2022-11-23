В Китае решили проблему игровой зависимости среди молодежи
2022-11-23 02:45
В Китае опубликован отчет Комитета группы игровой индустрии и Китайского научно-исследовательского института игровой индустрии.
В нем сказано, что в стране решена проблема игровой зависимости среди молодежи.
В сентябре прошлого года китайские регулирующие органы ввели новые правила, запрещающие лицам моложе 18 лет играть в видеоигры более трех часов в неделю.
По их мнению, это необходимо, чтобы перекрыть растущую зависимость от того, что они описали как «духовный опиум».
Опубликовано: Светлана Репина
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В Китае решили проблему игровой зависимости среди молодежи
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