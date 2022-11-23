В Китае решили проблему игровой зависимости среди молодежи

В Китае опубликован отчет Комитета группы игровой индустрии и Китайского научно-исследовательского института игровой индустрии.

В нем сказано, что в стране решена проблема игровой зависимости среди молодежи.

В сентябре прошлого года китайские регулирующие органы ввели новые правила, запрещающие лицам моложе 18 лет играть в видеоигры более трех часов в неделю.

По их мнению, это необходимо, чтобы перекрыть растущую зависимость от того, что они описали как «духовный опиум».