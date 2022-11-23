Китай собирается строить атомную электростанцию на Луне
2022-11-23 02:58
Китайские ученые работают над созданием компактной атомной электростанции, которая будет обеспечивать энергией лунную базу.
Ожидается, что АЭС будет подавать электричество на взлетно-посадочную площадку, подземный бункер и пункт связи с Землей.
Построить станцию планируется к 2028 году. Космонавты будут находиться на ней не постоянно, а только ограниченное время.
Не исключено, сто со временем станция станет международной, и там будут работать космонавты из других стран.
Опубликовано: Светлана Репина
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