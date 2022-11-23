The American Conservative: Запад не даст Украине вести самостоятельные переговоры с Россией
2022-11-23 03:13
Репортер издания The American Conservative Брэдли Девлин пишет, что Запад не простит Украине попыток самостоятельных переговоров с Россией.
Такой вывод автор статьи делает из того, что после ложных заявлений Зеленского о падении российских ракет в Польше ни сама эта страна, ни НАТО не заявили о прекращении поддержки Киева.
По его мнению, таким способом Запад дал понять, что продолжит помогать Украине, но не допустит самостоятельных переговоров Киева с Москвой.
Девлин утверждает, что западные страны полностью исключают попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Опубликовано: Светлана Репина
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