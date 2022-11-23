Легендарный тренер Тарасова резко осудила поступок блогера Милохина

Во время стрима в соцсетях он неожиданно решил спеть гимн Украины, что вызвало гнев публики.

Зрители еще не успели забыть демонстративный уход Дани Милохина из популярного шоу «Ледниковый период», как случился новый скандал. Блогер во время стрима вместе с тиктокером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины.

Его выпад активно обсуждают пользователи соцсетей. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова тоже в шоке от такого поступка, сообщает СтарХит. "Люди, поющие гимн Украины, и жить должны на Украине", - заявила Тарасова.

Легендарный тренер еще после шумного ухода блогера из шоу резко раскритиковала его поведение. Татьяна Анатольевна считает, что это не мужской поступок и подчеркнула, что больше с Милохиным никто работать не будет.

Как напоминает издание, Даня - один из немногих представителей соцсетей, сумевших выбраться за границы молодежной аудитории и, благодаря участию в разных шоу, стать телезвездой. В частности, он в прошлом году катался вместе с Евгенией Медведевой в «Ледниковом периоде», потому его и пригласили во второй сезон.

Однако Милохин после нескольких выступлений неожиданно отказался от участия и записал видео, где объявил: «Я ухожу». По мнению, экспертов, демарш может обойтись ему дорого (по слухам, ему уже предъявлен штраф размером в несколько миллионов рублей).