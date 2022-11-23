Не храпит и не изменяет: в Болгарии одиноким женщинам предложили оригинальную замену мужчинам

Маркетологи страны создали для них большую куклу с лицом медведя, с которой можно спать. Она также садится на диван и за стол.

Еще не успели остыть эмоции после свадьбы жительницы Бразилии с тряпичной куклой, от которой та хотела "родить" тряпичного ребенка, как появилась новая оригинальная новость, сообщает Рамблер.

Маркетологи Болгарии решили осчастливить сразу всех одиноких женщин и создали для них заменителя мужчины. Кукла имеет фигуру мужика средней плотности с головой плюшевого мишки.

Тело мужезаменителя отвечает основным пропорциям мужской фигуры, его длина более 170 сантиметров. По мнению авторов идеи, такой медведь в постели отвлечет одинокую даму от горьких мыслей и добавит ей уверенности.

Loving Bear Puffy к тому же не храпит, не возмущается, терпеливо слушает свою подругу. Игрушку можно переодевать в мужскую одежду, она также легко садится на диван и за стол.

Мужезаменитель доступен по цене: купить его можно за $160.