Актриса Светлана Пермякова рассказала о своих пластических операциях

50-летняя актриса следит за собой и получает комплименты от аудитории. Как выяснилось, свою лепту в ее красоту внесли и хирурги.

50-летняя актриса активно ведет свой личный блог. Аудитория звезды насчитывает свыше миллиона человек, и Светлана находит время, чтобы пообщаться с ними.

Пермякова отвечает на вопросы своих поклонников, сообщает Вокруг ТВ.

В частности, фанаты артистки поинтересовались: как ей удается сохранять хорошую форму в 50 лет и молодо выглядеть? Не замешаны ли здесь пластические хирурги?

Светлана призналась, что в свое время она сделала только подтяжку верхних век. А все остальное за нее сделала генетика.

Как напоминает издание, последним ярким проектом, в котором участвовала Пермякова, стали "Звезды в Африке". Артистка была в команде «синих» и проявила себя сильным игроком, но в десятом выпуске Светлана покинула шоу. В финальном испытании звезда проиграла Юлии Гаврилиной.