Актриса Светлана Пермякова рассказала о своих пластических операциях
50-летняя актриса следит за собой и получает комплименты от аудитории. Как выяснилось, свою лепту в ее красоту внесли и хирурги.
50-летняя актриса активно ведет свой личный блог. Аудитория звезды насчитывает свыше миллиона человек, и Светлана находит время, чтобы пообщаться с ними.
Пермякова отвечает на вопросы своих поклонников, сообщает Вокруг ТВ.
В частности, фанаты артистки поинтересовались: как ей удается сохранять хорошую форму в 50 лет и молодо выглядеть? Не замешаны ли здесь пластические хирурги?
Светлана призналась, что в свое время она сделала только подтяжку верхних век. А все остальное за нее сделала генетика.
Как напоминает издание, последним ярким проектом, в котором участвовала Пермякова, стали "Звезды в Африке". Артистка была в команде «синих» и проявила себя сильным игроком, но в десятом выпуске Светлана покинула шоу. В финальном испытании звезда проиграла Юлии Гаврилиной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию
Зеленский объявил об открытии «пунктов несокрушимости» по всей Украине
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
В штате Вирджиния стрелок убил нескольких посетителей в супермаркете Walmart
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции