Эксперты назвали продукты, которые замедляют работу мозга

На работу мозга негативно влияют солёные помидоры и огурцы, копчености и колбасы, сладости и сдоба.

С возрастом когнитивные способности человека уменьшаются. И дело не только в старении: свою лепту вносит и питание, считает врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов, а также Европейской ассоциации по изучению диабета, Елена Евдокимова.

По словам эксперта, на работу мозга негативно влияют банальные солёные помидоры и огурцы.

«Прежде всего, рекомендуется ограничить в меню соленые огурцы, томаты, копчености, колбасы. Соль задерживает жидкость в организме и приводит к отёку стенок сосудов. И это провоцирует повышение артериального давления, ухудшение кровообращения в мозге», — отметила Евдокимова.

По словам ученого, вредными также считаются сахар и разные сахарозаменители. Употребление этих продуктов может спровоцировать проблемы с усвоением информации и концентрацией внимания.

Не полезны мозгу быстрые углеводы — сладости, сдоба, сладкая газировка. Дело в том, что они быстро усваиваются в организме и провоцируют очень резкий рывок сахара и инсулина в крови. В итоге появляются атеросклеротические бляшки, нарушающие питание и поступление кислорода в мозг.

Разумеется, вреден и алкоголь. «Он разрушает клетки органа, нарушает работу умственной деятельности и нервной системы, способствует ухудшению памяти», — пояснила нутрициолог.

Мозг не радуют также продукты с высоким содержанием трансжиров: фастфуд, маргарин, чипсы. Это нарушает деятельность клеток головного мозга, делая их мембрану жёсткой и непроницаемой.

А полезными продуктами для мозга считаются какао-бобы, вода, яйца, зелёный чай, цельнозерновой хлеб, свекла, морковь, льняное масло. Они заряжают мозг энергией и благотворно воздействуют на нервную систему, подчеркнула диетолог.