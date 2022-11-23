Кейт Миддлтон вышла в свет, украсив наряд брошью принцессы Дианы
В свое время это украшение было подарено королеве Александре Датской, а потом ее надевали женщины в статусе принцессы Уэльской.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретилась с президентом ЮАР. Как уточняет Сплетник.ру, Сирил Рамапоса первым за время правления Карла III прибыл в Британию с официальным визитом.
Уильяму и Кейт выпала миссия приветствовать политика и его жену от имени короля. Карл III и королева Камилла с гостями встретились позже - во время парада конной гвардии.
Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия знаковое украшение, которое подчеркнуло ее новый статус. Она надела брошь с драгоценными "перьями", которая была создана в 1863 году.
Брошь в свое время была подарена королеве Александре Датской, а потом ее надевали женщины в статусе принцессы Уэльской, включая Диану. Она любила эту брошь и нередко носила ее в качестве кулона.
После развода сына Чарльза и Дианы Елизавета II позволила экс-невестке оставить украшение себе, а остальные драгоценности были возвращены дворцу. После гибели Дианы брошь была передана королевой Камилле Паркер-Боулз, потом украшение перешло к Кейт Миддлтон.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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