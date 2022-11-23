Прокуратура Нидерландов обнародует детали крушения Boeing МН17 в 2023 году
Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов обещала, что детали крушения боинга МН17 будут опубликованы весной 2023 года.
Новые детали международного расследования по факту крушения в Донбассе Boeing MH17 будут опубликованы весной 2023 года, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. Материалы будут касаться установленных личностей ЗРК "Бук", уточнил он.
"Это расследование касается личностей ЗРК "Бук", - сказал Мосдейк.
Ранее сообщалось, что суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малазийского боинга в Донбассе в 2014 года. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайским, находящимся под контролем ДНР.
Опубликовано: Максим Алексеев
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию
Зеленский объявил об открытии «пунктов несокрушимости» по всей Украине
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
В штате Вирджиния стрелок убил нескольких посетителей в супермаркете Walmart
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции