Армия Польши начала формирование киберподразделений
На польских информационных сайтах появились объявления армии о наборе в ряды "Сил защиты киберпространства", сообщает TVP.INFO.
Сообщается, что идет поиск "талантливых специалистов со знаниями и навыками в области компьютерных наук, математики, ИКТ и кибербезопасности, готовых присоединиться к команде экспертов Вооруженных Сил Польши и своим опытом служить польскому государству".
В качестве главной задачи - "создание эффективной и слаженной команды, выполняющей сложные и амбициозные задачи".
Последним этапом приема на работу является процедура проверки.
"Все потому, что мы работаем в среде конфиденциальных данных и секретной информации. В нашей команде могут работать только люди с безупречной репутацией", - гласит объявление.
Опубликовано: Николай Скира
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