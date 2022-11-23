Армия Польши начала формирование киберподразделений

На польских информационных сайтах появились объявления армии о наборе в ряды "Сил защиты киберпространства", сообщает TVP.INFO.

Сообщается, что идет поиск "талантливых специалистов со знаниями и навыками в области компьютерных наук, математики, ИКТ и кибербезопасности, готовых присоединиться к команде экспертов Вооруженных Сил Польши и своим опытом служить польскому государству".

В качестве главной задачи - "создание эффективной и слаженной команды, выполняющей сложные и амбициозные задачи".

Последним этапом приема на работу является процедура проверки.

"Все потому, что мы работаем в среде конфиденциальных данных и секретной информации. В нашей команде могут работать только люди с безупречной репутацией", - гласит объявление.