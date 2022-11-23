Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту спутник связи Eutelsat 10B

Американская компания SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 10B.

Американская компания SpaceX сообщила о выводе на околоземную орбиту европейского спутника связи Eutelsat 10B.

В компании уточнили, что запуск был произведен в 21.57 с восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник Eutelsat 10B разработан и построен компанией Thales Alenia Space.