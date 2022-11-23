Десятки человек получили ранения в результате землетрясения в Турции

На северо-западе Турции произошло землетрясение. По данным турецких властей 35 человек получили ранения.

Землетрясение произошло примерно в 170 километрах к востоку от Стамбула, сообщила Геологическая служба США (USGS). Оно имело магнитуду 6,1.

Турецкие власти сообщают, что землетрясение имело магнитуду 5,9. Эпицентр находился в районе Голяка провинции Дюздже на северо-западе страны.

"У нас 35 раненых, один человек находится в критическом состоянии", — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Человек получил травмы, прыгнув с балкона в панике.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, землетрясение не нанесло значительного материального ущерба.