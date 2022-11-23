В штате Вирджиния стрелок убил нескольких посетителей в супермаркете Walmart
2022-11-23 09:18
Боевик убил несколько человек в супермаркете Walmart во вторник вечером, 22 ноября, в городе Чесапик, штат Вирджиния, США, сообщили местные власти, добавив, что стрелок был ликвидирован.
Полиция Чесапика подтвердила инцидент со стрельбой в магазине Walmart on Sam's Circle со смертельным исходом.
«Стрелок мертв», — говорится в сообщении города Чесапик в Twitter.
Перестрелка произошла спустя несколько дней после нападения посетителя гей-вечеринки в кафе в Колорадо-Спрингс, где погибли 5 и ранены 18 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В штате Вирджиния стрелок убил нескольких посетителей в супермаркете Walmart
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