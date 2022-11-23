46 человек пострадало в Турции при землетрясении
Число пострадавших при землетрясении на западе Турции возросло до 46 человек.
23 ноября Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число пострадавших после землетрясения на западе страны возросло до 46 человек, ранее сообщалось о 35.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, по информации Европейско- Средиземноморского сейсмологического центра толчки зафиксированы в 04.08 по московскому времени, эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже, а очаг залегал на глубине шести километров.
По предварительным данным, жертв нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
Опубликовано: Елена Калиновская
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