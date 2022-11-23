Джонсон рассказал о скептической позиции Германии по Украине до начала спецоперации России
Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины.
Бывший глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти Германии рассчитывали на быстрое поражение Украины в случае начала специальной военной операции России.
"На начальном этапе позиция Германии состояла в том, что начало специальной военной операции России станет катастрофой для Европы. Поэтому ее скорое завершение рассматривался как лучший сценарий развития событий", - сказал бывший британский премьер в интервью CNN.
Борис Джонсон подчеркнул, что такой подход в Берлине аргументировали "различными экономическими причинами". Политик уточнил, что во Франции вообще до последнего отрицали вероятность начала спецоперации в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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