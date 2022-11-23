На крупнейшем в Китае заводе по производству iPhone начались протесты и столкновения с силовиками

Согласно видео и фотографиям, опубликованным в социальных сетях Weibo и Twitter, в среду (23 ноября) вспыхнули массовые акции протеста на крупнейшем в Китае заводе по производству iPhone.

Известно, что предприятие принадлежит тайваньскому субподрядчику Foxconn.

На кадрах видно, как толпа рабочих марширует по улице, некоторые из них стоят лицом к лицу с людьми в белых комбинезонах и ОМОНом.

Завод расположен в Чжэнчжоу, в центральной провинции Хэнань. Из стрима, который вели отсюда ночью стало известно, что десятки рабочих собрались у здания завода скандируя «Давайте защищать наши права!». Перед ними выстроились ряды полиции и спецавтомобили с мигалками. Имеются также доказательства применения силовиками спецсредств.

Foxconn — это большая группа, которая занимается сборкой электронных продуктов для многих международных брендов. Тайваньская компания, главный субподрядчик Apple, в последние месяцы столкнулась с ростом числа случаев Covid-19 на своем предприятии в Чжэнчжоу, крупнейшем заводе по производству iPhone в мире. В комплексе работает более 200 000 местных жителей.

Foxconn ввела ограничения на предприятии после вспышки коронавируса и многие рабочие вынуждены протестовать, чтобы выйти на рабочие места.

Тайваньская группа является крупнейшим работодателем в частном секторе Китая, насчитывая более миллиона сотрудников по всей стране примерно на 30 заводах и в исследовательских институтах.