Восьмилетний угонщик устроил ДТП в Анапе

В Анапе восьмилетний мальчик за рулем папиного фургона устроил двойное ДТП.

23 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на пресс- службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что в Анапе 8-летний мальчик, управляя автомобилем отца, въехал в два припаркованных автомобиля во дворе дома на Анапском шоссе.

По данным ведомства, ребенок проник в салон автомобиля Ford Transit, принадлежавший его отцу, обнаружил ключи в иномарке и запустил двигатель, после чего несовершеннолетний начал маневрировать во дворе жилого дома и не справившись с управлением, наехал на два припаркованных автомобиля.

Очевидцем ДТП стал велосипедист, он и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся недалеко от происшествия.