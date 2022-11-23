Восьмилетний угонщик устроил ДТП в Анапе
В Анапе восьмилетний мальчик за рулем папиного фургона устроил двойное ДТП.
23 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на пресс- службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что в Анапе 8-летний мальчик, управляя автомобилем отца, въехал в два припаркованных автомобиля во дворе дома на Анапском шоссе.
По данным ведомства, ребенок проник в салон автомобиля Ford Transit, принадлежавший его отцу, обнаружил ключи в иномарке и запустил двигатель, после чего несовершеннолетний начал маневрировать во дворе жилого дома и не справившись с управлением, наехал на два припаркованных автомобиля.
Очевидцем ДТП стал велосипедист, он и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся недалеко от происшествия.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
-
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Как заявил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, одновременно занимающий должность вице-премьера страны, оставшийся на Украине газ является собственностью Молдовы и будет оплачен в полном объеме.Подробнее...
-
FT: страны Евросоюза в ужасе от планов Брюсселя установить потолок цен на российский газ
Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщает, что среди стран ЕС растет недовольство намерениями руководства блока по установке потолка цен на российский газ.Подробнее...
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Кличко опасается худшей зимы в Киеве со времен Второй мировой войны
Reuters: китайские рабочие громят самый большой в мире завод по выпуску iPhone
ЦРУ собирается вербовать россиян, выступающих против спецоперации на Украине
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию