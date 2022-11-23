Защитнику сборной Саудовской Аравии на ЧМ по футболу в Катаре сломали челюсть
Аль-Шахрани был травмирован при столкновении с вратарем своей команды Мухаммедом Аль-Овайсом, который ударил его коленом в лицо.
Перелом челюсти и раздробление нескольких костей лица, а также внутреннее кровотечение диагностировали медики у Ясира Аль-Шахрани после матча сборных Саудовской Аравии и Аргентины на ЧМ -2022, сообщает ФАН со ссылкой на Reuters.
Защитник сборной Саудовской Аравии был травмирован при столкновении с вратарем своей команды Мухаммедом Аль-Овайсом.
Мухаммед ударил Ясира коленом в голову, после чего защитник упал на газон.
Аль-Шахрани теперь предстоит операция, которую ему сделают в Германии.
Издание напоминает, что матч сборных Саудовской Аравии и Аргентины закончился сенсационной победой команды Эрве Ренара. Игра завершилась со счетом 2:1.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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