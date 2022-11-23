ЦРУ разыскивает и вербует российских диссидентов недовольных СВО и санкциями

ЦРУ создает оппозиционный корпус из российских диссидентов и других недовольных тем, как обстоят дела с СВО и санкциями против России, сообщает WSJ, в среду, 23 ноября.

ЦРУ США разыскивает в разных странах россиян, которые недовольны войной против Украины. Их пытаются завербовать и сделать шпионами, пишет издание.

«Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают такое же отвращение к этому, как и мы», – сказал замдиректора по операциям ЦРУ Дэвид Марлоу.

Особенными целями этой операции ЦРУ стали военные и бизнесмены, которых не устраивает ситуация в стране.



«Этот конфликт — массовый провал для Москвы. И теперь западные спецслужбы должны воспользоваться возможностью вербовать недовольных россиян», - заявил Марлоу.

ЦРУ не сообщает с какой целью намерена использовать «российских шпионов», но эксперты не исключают, что они могут быть информаторами и исполнителями в готовящихся спецслужбами Запада терактах, направленных на дестабилизацию экономики РФ.