Reuters: китайские рабочие громят самый большой в мире завод по выпуску iPhone

Информационное агентство Reuters сообщает, что в китайском городе Чжэнчжоу на заводе Foxconn по производству iPhone начались акции протеста.

По поступившей информации, рабочие палками разбивают окна и камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что персонал завода недоволен мерами руководства по защите от вспышки коронавируса. Рано утром в среду сотни сотрудников завода покинули свои общежития и попытались прорваться через охранников.

В начале ноября корпорация Apple признала, что из-за коронавирусных ограничений завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу «работает со значительно сниженной производительностью». Власти КНР еще в середине сентября объявили о введении жестких ограничений в одном из самых густонаселенных районов Чжэнчжоу, а на заводе Foxconn были введены санитарные ограничения. Это привело к массовому недовольству сотрудников, некоторые из них покинули предприятие. По сообщению информационного агентства Reuters, объемы выпуска продукции на данном заводе по итогам ноября могут сократиться на 30%.

Официальных комментариев со стороны властей КНР по поводу данного инцидента пока не последовало.