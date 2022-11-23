Reuters: китайские рабочие громят самый большой в мире завод по выпуску iPhone
Информационное агентство Reuters сообщает, что в китайском городе Чжэнчжоу на заводе Foxconn по производству iPhone начались акции протеста.
По поступившей информации, рабочие палками разбивают окна и камеры видеонаблюдения.
Сообщается, что персонал завода недоволен мерами руководства по защите от вспышки коронавируса. Рано утром в среду сотни сотрудников завода покинули свои общежития и попытались прорваться через охранников.
В начале ноября корпорация Apple признала, что из-за коронавирусных ограничений завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу «работает со значительно сниженной производительностью». Власти КНР еще в середине сентября объявили о введении жестких ограничений в одном из самых густонаселенных районов Чжэнчжоу, а на заводе Foxconn были введены санитарные ограничения. Это привело к массовому недовольству сотрудников, некоторые из них покинули предприятие. По сообщению информационного агентства Reuters, объемы выпуска продукции на данном заводе по итогам ноября могут сократиться на 30%.
Официальных комментариев со стороны властей КНР по поводу данного инцидента пока не последовало.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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