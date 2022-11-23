Украинское издание «Общественное»: в Херсоне слышны взрывы
Украинское издание «Общественное» сообщает, что в Херсоне слышны взрывы, но воздушной тревоги не было объявлено.
23 ноября украинское интернет-издание "Общественное" сообщает, то в Херсоне слышны взрывы, хотя воздушная тревога не была объявлена.
Во вторник украинские СМИ, также сообщали о взрывах в Херсоне.
Ранее сообщалось, что в середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской и другие области России в связи с постоянными украинскими обстрелами и риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Опубликовано: Елена Калиновская
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