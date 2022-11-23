Украинское издание «Общественное»: в Херсоне слышны взрывы

Украинское издание «Общественное» сообщает, что в Херсоне слышны взрывы, но воздушной тревоги не было объявлено.

23 ноября украинское интернет-издание "Общественное" сообщает, то в Херсоне слышны взрывы, хотя воздушная тревога не была объявлена.

Во вторник украинские СМИ, также сообщали о взрывах в Херсоне.

Ранее сообщалось, что в середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской и другие области России в связи с постоянными украинскими обстрелами и риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.