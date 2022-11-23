СБУ обнаружила миллионы наличными и пророссийскую литературу у Украинской православной церкви
Служба безопасности Украины сообщает, что в зданиях Украинской православной церкви во время обыска найдены миллионы наличными.
Обнаружены также пророссийская литература и сомнительные российские граждане.
Сотрудники СБУ опросили свыше 50 человек, в некоторых случаях использовался детектор лжи.
У опрошенных не было оригиналов документов либо имелись украинские паспорта с признаками подделки. Они также предъявляли военные билеты и паспорта СССР.
Опубликовано: Светлана Репина
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