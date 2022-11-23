ЦРУ собирается вербовать россиян, выступающих против спецоперации на Украине

Издание Wall Street Journal приводит слова заместителя главы ЦРУ Дэвида Марлоу по поводу плана вербовки российских граждан.

Марлоу заявил, что ЦРУ разыскивает по всему миру россиян, у которых спецоперация на Украине вызывает отвращение.

Он подчеркнул, что управление готово сотрудничать. Конкретной информации о видах такого сотрудничества он не озвучил.

Заявление было сделано во время выступления Марлоу в аналитическом центре, работающем при Университете Джорджа Мейсона.