Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Как заявил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, одновременно занимающий должность вице-премьера страны, оставшийся на Украине газ является собственностью Молдовы и будет оплачен в полном объеме.
В своем телеграм-канале чиновник написал, что те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах данной страны. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей Молдовой.
По словам Спыну, весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну, просто до этого его часть хранится на Украине. Молдавский вице-премьер подчеркнул, что часть запасов также находится в Румынии.
Кроме этого Спыну отметил, что Молдавия уже имеет в хранилищах более 200 миллионов кубометров газа. По словам чиновника, давление, шантаж и угрозы больше не могут повлиять на ситуацию, поскольку страна зарабатывает свою энергетическую независимость.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
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