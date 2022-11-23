Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
2022-11-23 11:56
Как заявил Дэвид Марлоу, заместитель руководителя Центрального разведывательного управления США, его организация намерена вербовать россиян, которые недовольны проведением российской военной спецоперации на Украине.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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