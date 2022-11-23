Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией

APS
2022-11-23 11:56

Как заявил Дэвид Марлоу, заместитель руководителя Центрального разведывательного управления США, его организация намерена вербовать россиян, которые недовольны проведением российской военной спецоперации на Украине.

Опубликовано: Алексей Гладкий