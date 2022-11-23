Под Дамаском убит полковник Корпуса стражей исламской революции

Полковник идеологической армии Ирана был убит «сподвижниками сионистского режима Израиля с помощью самодельной бомбы», ответственность за теракт возлагается на Израиль.

Полковник Революционной гвардии, идеологической армии Ирана, был убит в понедельник недалеко от Дамаска самодельной бомбой, сообщили местные СМИ в среду (23 ноября).

«Полковник Давуд Джафари, один из советников Ирана в Сирии и член Воздушно-космических сил Стражей, был убит [в понедельник утром] соратниками сионистского режима [Израиля] в результате взрыва придорожной бомбы недалеко от Дамаска», — цитирует информационное агентство Tasnim заявление Стражей.

Ранее сообщалось, что в Израиле в среду утром прозвучали два взрыва на остановках общественного транспорта в Иерусалиме. Один человек погиб и 15 получили ранения в результате теракта, исполнителей не удалось задержать.