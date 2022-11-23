Лель рассказала о том, что осталось за кадром в ее конфликте с Кудрявцевой и Лолитой на шоу «Суперстар! Возвращение»

Катя Лель была шокирована оценками ее номера. Певица не ожидала, что к ней так отнесутся ее подруги Лолита Милявская и Лера Кудрявцева.

Исполнительница Катя Лель дала комментарии на предмет ее конфликта с телеведущей Лерой Кудрявцевой и коллегой по сцене Лолитой Милявской в шоу "Суперстар! Возвращение" порталу "Teleprogramma.pro".

Артистка утверждает, что многое не было показано в эфире проекта.

Лель характеризует себя как неконфликтного, доброжелательного человека, от которого никто не ожидал подобного отпора.

Накал страстей был нешуточный, а реакция на ее номер со стороны ее подруг, певицы Лолиты Милявской и ведущей Леры Кудрявцевой, шокировала участницу проекта.