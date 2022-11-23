Пугачева и Галкин посетили спектакль Гоголь-центра в столице Израиля, где их встретили бурными овациями
2022-11-23 12:30
Алла Пугачева и Максим Галкин наконец вместе. Юморист сумел выкроить время для семьи в своем плотном гастрольном графике. Знаменитости посетили постановку Гоголь-центра в Тель-Авиве, где их очень тепло приняли.
Комик Максим Галкин наконец приехал к жене и детям.
Накануне артист вместе с Аллой Пугачевой посетил постановку Гоголь-центра в Тель-Авива, о чем сообщает портал "Starhit".
Публика встретила Аллу Борисовну очень тепло. Сотрудники культурного учреждения включили для певицы ее хит "Миллион алых роз".
Пугачева чуть не расплакалась, встав, чтобы поприветствовать и поблагодарить зрителей и работников Гоголь-цетра за такой теплый прием.
Максим Галкин все происходящее снимал на телефон.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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