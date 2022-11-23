Кличко допустил эвакуацию Киева из-за худшей зимы со Второй мировой войны

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что часть Киева могут эвакуировать в недалёком будущем.

Днём 23 ноября киевский мэр Виталий Кличко публично заявил, что часть Киева может ожидать эвакуация, поскольку после интенсификации ракетных обстрелов со стороны России в столице Украины наступила наихудшая ситуация со времён окончания Второй мировой войны. При этом Кличко подчёркивает, что киевская ситуация желает избежать эвакуации местного населения.

Накануне Владимир Зеленский сообщил журналистам о том, что после начала российских ракетных обстрелов около 50 процентов энергоинфраструктуры Украины было повреждено.