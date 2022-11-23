Пресняков страдает от осложнений после перенесенного им коронавируса
2022-11-23 12:52
Певец Владимир Пресняков мучается от осложнений после того, как отболел коронавирусной инфекцией, на что пожаловалась его жена и коллега Наталья Подольская.
Владимир Пресняков перенес ковид еще в прошлом году, но последствия опасного заболевания дают знать о себе до сих пор.
Из-за последствий напасти музыкант отказался от отдыха с семьей, о чем сообщает портал "Banki.loans".
Его супруга Наталья Подольская переживает по поводу, отмечая, что возлюбленный сильно изменился после перенесенного недуга.
Наталья отмечает, что у Владимира пропал аппетит.
Певица расстроилась из-за отсутствия мужа на отдыхе, но надеется успокоится и восстановиться сама. Море на знаменитость оказывает благотворное влияние.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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