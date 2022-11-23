Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну объяснил причины оседания поставляемого для Кишинёва газа РФ в Украине.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что осевший на территории Украины российский газ, который поставляется Кишинёву через украинские земли, является молдавским резервом. По словам Спыну, часть поставляемого "Газпромом" голубого топлива хранится на украинских складах и будет полностью оплачена Кишинёвом.

Накануне пресс-служба "Газпрома" предупредила, что с 28 ноября компания может сократить объёмы прокачиваемого через Украину газа, если он не прекратит оседать в данной стране.