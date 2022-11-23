Эрдоган: операции ВС Турции в Ираке и Сирии являются «только началом»

Турецкий президент Тайип Эрдоган утверждает, что Акнара не остановится на проведении воздушных военных операций в Сирии и Ираке.

В среду днём президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара имеет полное право на обеспечение безопасности собственных суверенных границ любыми доступными мерами, ввиду чего турецкие военно-воздушные операции на севере Сирии и в Ираке являются "только началом" и могут быть расширены.

При этом Эрдоган отметил, что в недалёком будущем армия Турции может начать полномасштабную наземную операцию в Сирии и Ираке без консультаций с Россией или Соединёнными Штатами.