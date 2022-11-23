Кличко: Киев ждёт худшая зима со времён Второй мировой войны

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что грядущая зима может стать худшей со времён Второй мировой войны для киевлян.

23 ноября мэр Киева Виталий Кличко в своём интервью немецкой газете Bild заявил, что столицу Украину может ждать «худшая зима со времен Второй мировой войны» из-за аварийных отключений электроэнергии.

Кличко призвал Германию направить в Киев генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для ВСУ, чтобы киевлянам не пришлось эвакуироваться из города грядущей суровой зимой.