Кличко: Киев ждёт худшая зима со времён Второй мировой войны
2022-11-23 13:02
Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что грядущая зима может стать худшей со времён Второй мировой войны для киевлян.
23 ноября мэр Киева Виталий Кличко в своём интервью немецкой газете Bild заявил, что столицу Украину может ждать «худшая зима со времен Второй мировой войны» из-за аварийных отключений электроэнергии.
Кличко призвал Германию направить в Киев генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для ВСУ, чтобы киевлянам не пришлось эвакуироваться из города грядущей суровой зимой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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