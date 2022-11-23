Euractiv: Россия и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море

Euractiv сообщила, что Россия И НАТО договорились не провоцировать друг друга в черном море.

В среду днем информационный портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе сообщил о том, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море, чтобы избежать различных инцидентов.

В частности сообщается, что стороны договорились не провоцировать друг друга, соблюдать необходимую дистанцию между кораблями, а также соблюдать все двусторонние договорённости, достигнутые в этой сфере ранее.