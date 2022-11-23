Euractiv: Россия и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море
2022-11-23 13:14
Euractiv сообщила, что Россия И НАТО договорились не провоцировать друг друга в черном море.
В среду днем информационный портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе сообщил о том, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море, чтобы избежать различных инцидентов.
В частности сообщается, что стороны договорились не провоцировать друг друга, соблюдать необходимую дистанцию между кораблями, а также соблюдать все двусторонние договорённости, достигнутые в этой сфере ранее.
Опубликовано: Елена Калиновская
Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды
По мнению врачей, "плохой" и "хороший" стресс одинаково вредят здоровью
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены
Welt: ЕС вводит потолок цен на газ из России в качестве «аварийного тормоза»
FT: страны Евросоюза в ужасе от планов Брюсселя установить потолок цен на российский газ