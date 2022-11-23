Серийный выпуск электромобилей «Москвич» начнётся до конца года
2022-11-23 13:24
Администрация компании "Москвич" анонсировала начало масштабного автомобиля данной марки до наступления следующего года.
Пресс-служба российского автоконцерна "Москвич" утверждает, что до начала 2023 года в Москве начнётся процесс по крупноузловой сборке машин данной марки, после чего ключевой задачей предприятия станет мелкоузловая сборка. Несмотря на то, что данные процессы являются этапами по налаживанию серийного выпуска "Москвичей", до поступления данных автомобилей в продажу ещё далеко.
В пресс-релизе "Москвича" утверждается, что массовое производство машин на московском заводе будет полноценно запущено лишь в 2025 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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