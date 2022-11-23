По мнению врачей, "плохой" и "хороший" стресс одинаково вредят здоровью
Медицинский психолог клинической больницы "Медси" в Боткинском проезде Бронислав Фетисов напомнил, что возможности организма не безграничны.
При стрессе в организме человека срабатывает один и тот же механизм, запускается идентичный набор реакций. И он не зависит от причин, вызвавших стресс.
Это может быть рождение ребенка или увольнение с любимой работы. Организм реагирует одинаково и запускает программу, направленную на борьбу со стрессом.
При длительном действии этого защитного механизма стресс может стать причиной заболевания и даже смерти.
При продолжающемся действии стресс-факторов влияние становится хроническим и нарушает работу органов.
Чаще всего страдают желудок (от нервных перенапряжений появляются язвы) и сердце.
"Основная задача реакции на стрессоры заключается в мобилизации всех систем организма для преодоления угрожающих и травмирующих психических или физических воздействий, возвращение организма в нормальные (привычные) условия функционирования. То есть стресс — это естественное явление для организма любого человека, которое имеет защитную и адаптивную функции", — поясняет Бронислав Фетисов.
В случае, если снизить интенсивность стресса самостоятельно не получается, необходимо воспользоваться помощью специалиста.
Длительный стресс и сопутствующая депрессия опасны для здоровья, могут привести к появлению сонного паралича и летальному исходу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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По мнению врачей, "плохой" и "хороший" стресс одинаково вредят здоровью
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