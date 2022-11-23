После обысков СБУ Синод УПЦ соберется в Киево-Печерской лавре

Синод УПЦ соберется в Киево-Печерской лавре на следующий день после обысков СБУ.

В среду днем синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода Украинской православной церкви (УПЦ).

Сообщается, что заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и на встрече будут рассмотрены вопросы церковной жизни.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua"сообщало, что СБУ вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных сооружений в том числе и Киево- Печерскую лавру и 850 человек в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.