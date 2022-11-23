В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

В среду днём, 23 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила, что в Киеве и во всех областях Украины, кроме Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, звучит сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны» также заявили о том, что в Одесской области, где воздушная тревога была объявлена в 13:27, прозвучала серия мощных взрывов, однако местные власти на данный момент никак не прокомментировали сообщения о взрывах в регионе.