В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
2022-11-23 13:59
Украинские СМИ сообщают, что в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
В среду днём, 23 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила, что в Киеве и во всех областях Украины, кроме Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, звучит сирена воздушной тревоги.
Обозреватели «Страны» также заявили о том, что в Одесской области, где воздушная тревога была объявлена в 13:27, прозвучала серия мощных взрывов, однако местные власти на данный момент никак не прокомментировали сообщения о взрывах в регионе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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