Reuters: Великобритания запретила Шотландии проводить референдум о независимости
2022-11-23 14:03
Агентство Reuters сообщает, что Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении очередного референдума о независимости.
В судебном постановлении сказано, что правительство Шотландии не имеет прав на проведение нового референдума без одобрения парламента Великобритании.
Такой референдум уже проходил в Шотландии в 2014 году. Тогда большинство жителей проголосовали против независимости от Великобритании.
Но местные власти считают, что сейчас мнение людей изменилось.
Опубликовано: Светлана Репина
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