Reuters: Великобритания запретила Шотландии проводить референдум о независимости

Агентство Reuters сообщает, что Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении очередного референдума о независимости.

В судебном постановлении сказано, что правительство Шотландии не имеет прав на проведение нового референдума без одобрения парламента Великобритании.

Такой референдум уже проходил в Шотландии в 2014 году. Тогда большинство жителей проголосовали против независимости от Великобритании.

Но местные власти считают, что сейчас мнение людей изменилось.