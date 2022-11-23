Эрдоган назвал города, которые Турция собирается «очистить от террористов»

Борисова сообщила об исчезновении бывшего мужа после того, как тот проиграл суд по увеличению алиментов

Ведущая Дана Борисова сообщила, что ее экс-супруг Максим Аксенов пропал сразу после того, как суд увеличил выплату алиментов в 4 раза.

Подробнее...