Эрдоган назвал города, которые Турция собирается «очистить от террористов»

APS
2022-11-23 14:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в самом начале трансграничной операции планируется очистить три сирийских города от террористов.

Он уточнил, что речь идет о городах Телль-Рифаат, Кобани и Манбидж. 

Эрдоган заявил, что Турция частично сформировала безопасный коридор путем проведения трансграничных операций.

20 ноября в турецком Минобороны объявили начало операции «Коготь-меч».

Опубликовано: Светлана Репина