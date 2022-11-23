Эрдоган назвал города, которые Турция собирается «очистить от террористов»
2022-11-23 14:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в самом начале трансграничной операции планируется очистить три сирийских города от террористов.
Он уточнил, что речь идет о городах Телль-Рифаат, Кобани и Манбидж.
Эрдоган заявил, что Турция частично сформировала безопасный коридор путем проведения трансграничных операций.
20 ноября в турецком Минобороны объявили начало операции «Коготь-меч».
Опубликовано: Светлана Репина
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