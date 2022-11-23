Воздушная тревога объявлена во всей Украине из-за летящих на Киев ракет РФ
2022-11-23 14:25
Украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины.
23 ноября украинские информагентства включая "Страна.ua" и "Суспильне" сообщили о том, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, а в Одесской и Днепропетровской областях государства работают системы противовоздушной обороны, которые предположительно пытаются перехватывать российские ракеты.
Также ряд украинских Telegram-каналов новостной направленности утверждают о том, что радары ВСУ засекли ракеты вооружённых сил России, которые двигаются по направлению к Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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