Первый плавучий завод по регазификации СПГ «Нептун» прибыл в Германию из Уэльса

В Германию прибыло первое специальное судно для перевода сжиженного природного газа в газообразное состояние, сообщает в среду, 23 ноября, оператор Deutsche Regas.

«Нептун» находился перед портом Мукран на Рюгене в среду утром. По данным компании, судно должно прибыть в порт назначения в среду днем. После подготовки в промышленном порту Любмин недалеко от Грайфсвальда оно будет служить плавучим терминалом для сжиженного природного газа (СПГ).

По данным служб слежения за судами, «Нептун», прибывший из Уэльса, прошел путь через Северное море и вокруг северной Дании в Балтийское море за последние полторы недели. Его сопровождал корабль береговой охраны «Бамберг».

«Нептун» имеет длину более 280 метров и представляет собой плавучую установку хранения и регазификации. Эти специальные суда могут принимать СПГ, нагревать его и превращать в газ.

«Нептун» должен быть подключен к магистральным газопроводам, которые проходят в непосредственной близости от порта в Любмине.

Группа вспомогательных судов будет забирать СПГ с судна-хранилища в Балтийском море, которое, в свою очередь, будет доставляться танкерами. Затем эти шаттлы будут транспортировать СПГ через мелководье Грайфсвальд-Бодден к Лубминер-Хафен на «Нептун».