В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили ДРГ на Южно-Донецком участке фронта.

23 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что солдаты российской армии успешно ликвидировали диверсионно-разведывательную группа Вооружённых сил Украины в районе села Новодаровка Запорожской области.

Конашенков добавил, что на данном участке фронта российские военнослужащие отразили атаку ротной тактической группы украинской армии в направлении села Павловка ДНР, а также поразили выдвигающиеся из города Угледар резервы ВСУ.

Российский генерал-лейтенант подытожил, что за прошедшие сутки спецоперации на Южно-Донецком направлении служащими Вооружённых сил РФ были уничтожены 40 единиц личного состава убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, многоцелевой тягач легкий бронированный и четыре пикапа украинской стороны.