МО РФ: силы ПВО сбили 5 дронов в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Чёрном море

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что силы ПВО успешно отразили массовый налёт украинских дронов в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Чёрном море.

23 ноября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Крымского полуострова.

Конашенков уточнил, что дроны Вооружённых сил Украины были сбиты российскими силами противовоздушной обороны близ черноморского газоконденсатного месторождения, а также в районе города Севастополь.