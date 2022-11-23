Левый берег Киева частично обесточен после прогремевших взрывов

Украинские СМИ завили, что некоторые жители левого берега Киева остались без водо- и электроснабжения после прогремевших взрывов.

23 ноября украинское интернет-СМИ «Страна» сообщило о том, что на левобережной части Киева после прогремевших мощных взрывов наблюдаются перебои в водо- и электроснабжении, в небе над городом поднимается густой столб дыма.

Согласно данным украинского официального онлайн-ресурса по оповещению, в Киеве с 13:46 звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.