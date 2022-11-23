Кличко заявил о попадании ракеты ВС РФ по объекту инфраструктуры в Киеве

Киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что российская ракета поразила объект инфраструктуры в Киеве.

В среду днём, 23 ноября 2022 года, мэр Киева Виталий Кличко в официальном Telegram-канале рассказал о том, что в результате «прилёта» со стороны России повреждён один из объектов инфраструктуры столицы Украины.

Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что часть левого берега Киева осталась без водо- и электроснабжения, в городе начались аварийные отключения света для стабилизации энергосистемы.