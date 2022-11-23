Бундесбанк ожидает рецессии экономики уже в зимней декаде

Бундесбанк ожидает экономического спада в Германии и устойчиво высокой инфляции в ближайшие месяцы.

Несмотря на неожиданный экономический рост в летнем квартале, в зимней декаде следует ожидать дальнейшего спада, говорится в ежемесячном отчете центрального банка, опубликованном в среду.

«Уровень инфляции может остаться двузначным после начала года. Взятие авансового платежа за газ государством в декабре облегчит ситуацию потребителю. Но до сих пор неясно, в какой степени это отразится в официальном измерении цен и, следовательно, в уровне инфляции», - говорится в документе.

Годовой уровень инфляции в Германии в октябре поднялся до 10,4 процента. Бундесбанк теперь видит повышенный риск побочных эффектов. Если инфляция приводит к более высоким коллективным соглашениям о заработной плате и, следовательно, к затратам на заработную плату, это может ее подстегнуть. Таким образом, заработная плата и цены подскочат, а инфляция укрепится.

По мнению экономистов, экономическое развитие Германии тормозит, в том числе, неопределенность с энергоснабжением и рост цен на энергоносители. Это ложится тяжелым бременем на компании.

Ослабление мировой экономики, вероятно, отразится на экспорте, а инфляция сдерживает частное потребление. Кроме того, строительная отрасль, вероятно, продолжит стагнировать. Степень ожидаемой рецессии крайне неопределенна.