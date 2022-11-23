Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230
Турция произвела поставки на Украину высокоточных ракет TRLG-230 вместе с ракетами класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2.
23 ноября ряд российских СМИ , ссылаясь на видео появившееся в Тelegram-канале украинского информационного агентства УНИАН сообщили о том, что Анкара передала Киеву реактивные системы залпового огня TLRG-230.
Уточняется, что точное количество переданных установок и снарядов к ним не сообщается, однако известно, что РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2, которые осуществляют целеуказание.
Раннее уже сообщалось, что Германия передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектами, в дополнение к уже трем поставленным ранее.
Опубликовано: Елена Калиновская
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