Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230

Турция произвела поставки на Украину высокоточных ракет TRLG-230 вместе с ракетами класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2.

23 ноября ряд российских СМИ , ссылаясь на видео появившееся в Тelegram-канале украинского информационного агентства УНИАН сообщили о том, что Анкара передала Киеву реактивные системы залпового огня TLRG-230.

Уточняется, что точное количество переданных установок и снарядов к ним не сообщается, однако известно, что РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2, которые осуществляют целеуказание.

Раннее уже сообщалось, что Германия передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектами, в дополнение к уже трем поставленным ранее.